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بعد تعليقه على مشاركة الزعيم بمونديال الأندية

جماهير الهلال تنتقد إعلاميًا نصراويًا

2022-12-23 الساعة 7:36
جماهير الهلال تنتقد إعلاميًا نصراويًا
المواطن - محمد سمعه

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وجهت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، انتقادات قوية للإعلامي والناقد الرياضي النصراوي محمد العنزي بعد تعليقه على ترشح أزرق الرياض للمشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان العنزي قال عبر حسابه في “تويتر” : لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، يشارك ناد سعودي كمرشح، أتمنى التوفيق لمرشح الكرة السعودية، الهلال في بطولة مونديال الأندية”.

وعلى الفور لم تفوت جماهير أزرق الرياض، الفرصة لتؤكد أن ترشح ناديها للمشاركة بمونديال الأندية 2022، جاء كونه بطل دوري أبطال آسيا 2021، وأن منافسات بطولة آسيا نسخة 2022 لم تكتمل حتى الآن، وبالتالي فإن أزرق الرياض شارك كونه آخر بطل لدوري أبطال آسيا، وليس بالترشيح كما كان مع النصر في عام 2000، حيث لم يُتوج بدوري أبطال آسيا آنذاك، لكنه شارك بترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي بمونديال الأندية عام 2000 الذي أُقيم في البرازيل.

الهلال بطل آسيا 2021

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه، أن لجنة المسابقات رشحت الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، لتمثيل القارة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وذلك لعدم استكمال منافسات البطولة القارية قبل انطلاق المسابقة.

ومن جانبه، أعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركته، وقال: “كبير آسيا بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا يشارك في كأس العالم للأندية 2022”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد الفوز على نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، ليحصد البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

 

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