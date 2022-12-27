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جماهير الهلال تنتقد تاليسكا بعد تدخله على قدم المعيوف

2022-12-27 الساعة 8:06
جماهير الهلال تنتقد تاليسكا بعد تدخله على قدم المعيوف
المواطن - محمد سمعه

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انتقدت فئات عريضة من جماهير الهلال، البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر، وذلك بعد أن تدخل بشكل عنيف على قدم الحارس عبدالله المعيوف حارس أزرق الرياض خلال مباراة ديربي الرياض أمس في دوري روشن.

إصابة المعيوف 

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت تدخلاً قويًا من تاليسكا على قدم عبدالله المعيوف، حيث انتقدت جماهير أزرق الرياض، الحكم المكسيكي سيزار راموس لعدم طرده تاليسكا في المباراة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقدم حارس الهلال بعد التدخل القوي عليه من لاعب النصر، حيث بدت قدمه متورمة بشكل مخيف.

وكان النيجيري أوديون إيغالو وسالم الدوسري سجلا هدفي الهلال، بينما سجل كل من تاليسكا وعبدالرحمن غريب هدفي النصر.

تدخل تاليسكا على قدم المعيوف

النصر في الصدارة

ويتواجد النصر في صدارة دوري روشن برصيد 23 نقطة، أما الهلال فمتواجد في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وسيواجه الهلال فريق ضمك مساء السبت المقبل في الجولة الـ11 من دوري روشن، بينما يواجه الخليج، فريق النصر في نفس اليوم.

ويستعد نادي الهلال لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة آسيا في فبراير المقبل، حيث تُقام البطولة في المغرب، بعد أن رُشح من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كونه آخر بطل لبطولة دوري أبطال آسيا في عام 2021، وكون نسخة 2022 لم تكتمل حتى الآن.

وكان الهلال احتل المركز الرابع بكأس العالم للأندية نسخة 2021 حيث أُقيمت البطولة في الإمارات.

إصابة في قدم عبدالله المعيوف

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