جماهير الهلال: سالم الدوسري وسلمان الفرج ضمن أفضل اللاعبين بالخليج

أجابت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال على تساؤل طرحه الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم حول هوية أفضل 3 لاعبين كرة قدم في الخليج.

وغرد اليوم الإعلامي خالد جاسم مقدم برنامج “المجلس” في قناة “الكاس” القطرية قائلًا: “من أفضل 3 لاعبين في الخليج؟”.

سلمان الفرج وسالم الدوسري

وردت فئات عريضة من جماهير الهلال على أن سالم الدوسري وسلمان الفرج ضمن أفضل 3 لاعبين كرة قدم في الخليج، بينما تحدث البعض الآخر عن أن محمد كنو والقطري أكرم عفيف ضمن اللاعبين الـ3 مع الدوسري والفرج.

وكان الفرج والدوسري شاركا مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم بقطر، حيث أُصيب الفرج في مباراة في الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال، بينما أُصيب سالم الدوسري في مباراة المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل سالم الدوسري هدفين مع المنتخب السعودي في مونديال قطر، بواقع هدف في الأرجنتين وهدف في شباك المنتخب المكسيكي.