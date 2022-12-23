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المنتخب الأرجنتيني فاز في النهائي وتُوج باللقب الثالث

جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2022

2022-12-23 الساعة 6:32
جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2022
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن مفاجأة مُدوية بطلب مجموعة كبيرة من الجماهير الفرنسية بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخب بلادها ومنتخب الأرجنتين مجددًا.

وكان المنتخب الأرجنتيني تُوج بمونديال 2022 للمرة الثالثة في تاريخه مساء الأحد الماضي، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.

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نهائي كأس العالم 2022

وبحسب ما ذكره موقع Foot Mercato الفرنسي فإن 200 ألف مشجع فرنسي وقعوا على عريضة طالبوا فيها بإعادة مباراة نهائي المونديال بسبب ما وصفوه بالأخطاء التحكيمية التي خدمت منتخب الأرجنتين ليفوز بالمباراة.

واستندت تلك الجماهير الفرنسية إلى أن الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين الذي سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء، لم تكن ركلة صحيحة على حد قولهم، بجانب أن الهدف الثاني الذي سجله أنخل دي ماريا للمنتخب الأرجنتيني كان خطأ من البداية لمصلحة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

فرنسا والأرجنتين

استقبال الأبطال

وفي يوم الثلاثاء الماضي، استقبلت جماهير الأرجنتين، ليونيل ميسي ورفاقه أبطال كأس العالم 2022، بعد الفوز به على حساب المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر “تويتر” لقطات من استقبال الجماهير للاعبي التانجو بعد فوزهم بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الأرجنتينية بعد الفوز بنسختي 1978 و 1986.

وأصبح منتخب التانجو ثاني فريق يُتوج بلقب كأس العالم بعد خسارته للمباراة الافتتاحية في البطولة.

وكان المنتخب الإسباني تُوج بلقب مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، رغم خسارته مباراته الافتتاحية أمام المنتخب السويسري لكنه واصل مسيرته وفاز باللقب، كذلك خسر منتخب التانجو مباراته الافتتاحية في مونديال قطر أمام المنتخب السعودي ثم واصل مشواره ليُتوج باللقب الثالث في تاريخه.

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