جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم 2022

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن مفاجأة مُدوية بطلب مجموعة كبيرة من الجماهير الفرنسية بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخب بلادها ومنتخب الأرجنتين مجددًا.

وكان المنتخب الأرجنتيني تُوج بمونديال 2022 للمرة الثالثة في تاريخه مساء الأحد الماضي، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.

نهائي كأس العالم 2022

وبحسب ما ذكره موقع Foot Mercato الفرنسي فإن 200 ألف مشجع فرنسي وقعوا على عريضة طالبوا فيها بإعادة مباراة نهائي المونديال بسبب ما وصفوه بالأخطاء التحكيمية التي خدمت منتخب الأرجنتين ليفوز بالمباراة.

واستندت تلك الجماهير الفرنسية إلى أن الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين الذي سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء، لم تكن ركلة صحيحة على حد قولهم، بجانب أن الهدف الثاني الذي سجله أنخل دي ماريا للمنتخب الأرجنتيني كان خطأ من البداية لمصلحة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

استقبال الأبطال

وفي يوم الثلاثاء الماضي، استقبلت جماهير الأرجنتين، ليونيل ميسي ورفاقه أبطال كأس العالم 2022، بعد الفوز به على حساب المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر “تويتر” لقطات من استقبال الجماهير للاعبي التانجو بعد فوزهم بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الأرجنتينية بعد الفوز بنسختي 1978 و 1986.