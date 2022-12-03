جمعية بناء تقيم الحفل الختامي للمعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6”

أقامت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الحفل الختامي للمعسكر العلمي ليتامى المملكة الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر ونظمته جمعية بناء بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمشاركة ١٢٠ طالباً وطالبة يمثلون ٢٦ جمعية أيتام على مستوى المملكة.

حضر الاحتفال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية المهندس خالد الزامل ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية فهد المقبل ووكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية الدكتور مسفر الزهراني والرعاة والداعمين والطلاب والطالبات المشاركين في المعسكر.

مشاريع الطلاب والطالبات

واطلع الحضور على مشاريع الطلاب والطالبات ثم ألقى مدير عام جمعية بناء عبد الله الخالدي كلمة أعرب عن سعادته بلقاء المشاركين في الحفل الختامي للعام السادس على التوالي للاحتفال بختام المعسكر العلمي لأيتام المملكة (مسبار 6 ) والذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وبدعم واستضافة صرح من صروح العلم والمعرفة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات المشاركين في هذا التجمع العلمي النوعي وسخرت كل إمكانياتها لإنجاحه وتحقيق أهدافه.

وأضاف الخالدي بأن هذا التجمع العلمي المبارك لم يكن ليرى النور لولا توفيق الله ثم إيمان مجلس إدارة جمعية بناء وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الاستثمار في أبنائنا هو الاستثمار الأمثل، والتأكيد على إشراك المتميزين من جميع أبناء المملكة والذين يمثلون ستة وعشرين جمعية ترعى الأيتام على مستوى المملكة للنهل من العلوم والمعرفة، حيث تلقى الطلاب برامج متنوعة في مسارات مختلفة وغير تقليدية تماشيا مع رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ والتي تحرص على دعم شباب وشابات الوطن وتدريبه وتطويره في مجالات نوعية تصنع المستقبل وتساهم في النهوض بوطننا الغالي وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

تكريم الداعمين والرعاة

وأشار الخالدي إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – حريصة على الارتقاء بالقطاع غير الربحي وجعله يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ وتماشياً مع هذه الرؤية الطموحة حرصنا على اختيار المسارات العلمية التي تتواكب مع مانعيشه من نهضة وتحول لتكون هذه التخصصات نقطة انطلاق لأبنائنا المشاركين من خلال تقديم مسارات علمية في الأمن السيبراني، الفضاء والطيران، الروبوت، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، تصميم وتطوير الألعاب، حيث اختيرت هذه التخصصات بعناية وتماشيا مع مراحل تحقيق أهداف الرؤية ليصبح لدينا جيل متمرس على مشاريع المستقبل.

ووجه الخالدي حديثه إلى الأبناء والبنات من الطلاب والطالبات قائلا : يسرني أن أهنئكم على اختياركم للمشاركة في هذا التجمع العلمي وهذا دليل على تميزكم وأنكم قادرون على الإبداع في بناء وطنكم.

وأعرب الخالدي عن شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بكل ما يخدم الأيتام، كما توجه بالشكر لراعي هذا التجمع العلمي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على ما لقيه المعسكر من دعم واهتمام، كما شكر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على استضافة هذا التجمع وتذليل جميع الصعوبات لإنجاحه والشكر موصول للزملاء قيادات جمعيات الأيتام على مساهمتهم الفاعلة، كما توجه بالشكر للرعاة والداعمين وشركاء النجاح والشكر موصول لأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا مسارات متميزة للطلاب.

وتم تكريم الداعمين والرعاة وشركاء النجاح والطلاب والطالبات المشاركين.