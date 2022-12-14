كرام تحتفل بتخريج 43 حافظًا وحافظةً لكتاب الله

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل
أقامت جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم في رفحاء حفل تخريج الدفعة العشرون من حفظة كتاب الله والتي اشتملت على 43 حافظًا وحافظة.
وجاء الحفل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، وحضور محافظ رفحاء الأستاذ فراج بن سعود العماني.
ونوّه رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد عايد العنزي، بما تحظاه الجمعيات من دعم القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية لحفل تخريج الحفظة ما هو إلا تجسيد لذلك.
وافتتح الحفل بالقرآن الكريم تلاه كلمة الجمعية ألقاها عضو مجلس الإدارة ذياب الدخيل ثم عرض مرئي لأبرز برامج الجمعية خلال العام 2022م تلاه نماذج لتلاوات الحفظة.
وفي ختام الحفل، كرم محافظ رفحاء الحفظة والداعمين والمتعاونين مع الجمعية.
حضر الحفل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ فهد بن حمود الضبيان ومديري الإدارات الحكومية وأهالي محافظة رفحاء.