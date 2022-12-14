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كرام تحتفل بتخريج 43 حافظًا وحافظةً لكتاب الله

2022-12-14 الساعة 7:55
كرام تحتفل بتخريج 43 حافظًا وحافظةً لكتاب الله
المواطن - فريق التحرير

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أقامت جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم في رفحاء حفل تخريج الدفعة العشرون من حفظة كتاب الله والتي اشتملت على 43 حافظًا وحافظة.

وجاء الحفل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، وحضور محافظ رفحاء الأستاذ فراج بن سعود العماني.

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دعم القيادة

ونوّه رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد عايد العنزي، بما تحظاه الجمعيات من دعم القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية لحفل تخريج الحفظة ما هو إلا تجسيد لذلك.

وافتتح الحفل بالقرآن الكريم تلاه كلمة الجمعية ألقاها عضو مجلس الإدارة ذياب الدخيل ثم عرض مرئي لأبرز برامج الجمعية خلال العام 2022م تلاه نماذج لتلاوات الحفظة.

تكريم الحفظة

وفي ختام الحفل، كرم محافظ رفحاء الحفظة والداعمين والمتعاونين مع الجمعية.

حضر الحفل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ فهد بن حمود الضبيان ومديري الإدارات الحكومية وأهالي محافظة رفحاء.

 

 

 

 

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