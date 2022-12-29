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ضمن منافسات دوري روشن

جمهور الاتحاد الأكثر حضورًا بعد الجولة الـ10

2022-12-29 الساعة 6:39
جمهور الاتحاد الأكثر حضورًا بعد الجولة الـ10
المواطن - مروة نبيل

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تحرص جماهير نادي الاتحاد على دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

جماهير الاتحاد في الصدارة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 10 جولات، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ147 ألف و209 مشجعين من 5 مباريات على ملعبه.

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جماهير الاتحاد
جماهير الاتحاد – المصدر @ittihad

وحل النصر ثانيًا خلف الاتحاد بـ105 ألف و214 مشجعين، ثم العدالة بـ59 ألفًا و111 مشجعًا، يليه الهلال بـ48 ألفًا و840 مشجعًا، والتعاون 33 ألفًا و809 مشجعًا، والرائد بـ33 ألفًا و190 مشجعًا، ثم الطائي بـ31 ألفًا و773 مشجعًا.

جماهير الهلال
جماهير الهلال – المصدر @fans_of_alhilal

ويحتل الاتفاق المركز التاسع بـ30 ألفًا و554 مشجعًا، ثم الشباب بـ30 ألفًا و232 مشجعًا، يليه أبها بـ22 ألفًا و608 مشجعًا، يليه الخليج بـ20 ألفًا و508 مشجعًا، الفيحاء بـ17 ألفًا و853 مشجعًا، الباطن بـ17 ألفًا و660 مشجعًا، ضمك بـ15 ألف و931 مشجعًا، ويتذيل الوحدة الترتيب بـ6116 مشجعًا.

جماهير الباطن
جماهير الباطن – المصدر @albatinclub

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة العاشرة، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ21 نقطة، بالتساوي مع الهلال في المركز الرابع.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ثم ضمك برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ16 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب دوري روشن عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl

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