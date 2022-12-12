جمهور العندليب يكتشفون إرثه الفني والغنائي في “بوليفارد رياض سيتي”

تستعيد مسرحية “حبيبتي من تكون” في موسمها الثاني فصولًا من حياة العندليب المصري عبدالحليم حافظ، والتي تستعرض عبر مسارها البانورامي جوانب من حياته الشخصية وكواليس مسيرته الفنية، وذلك على خشبة المسرح العالمي في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” ابتداء من 14 ديسمبر الجاري.

ويمثل عرض المسرحية في موسمها الثاني تتويجًا للنجاح الذي شهدته العام الماضي، حيث تبرز العديد من الجوانب الفنية والشخصية لحياة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كما يكشف الخط الدرامي للمسرحية عن ملامح من طفولة العندليب، مرورًا بمراحل الشباب وبدايات الانطلاق الحقيقي في عالم الغناء، وحتى مرحلة المرض ومغادرته الدنيا مخلّفا وراءه إرثا من الفن والغناء الخالد.

وتستعرض المسرحية التي كتبت خصيصًا للعرض في موسم الرياض العديد من المراحل التي عاشها المطرب الكبير والظروف الصعبة التي واجهته، كما تتناول الجوانب العاطفية التي مرّ بها خلال حياته والتي تقرّب الرؤية للمشاهد لكي يعرف الإجابة عن عنوان المسرحية وحبيبة العندليب.

وتمثل المسرحية فرصة للوقوف على ما تحفل به حياة العندليب من مواقف ملهمة لجمهوره في الوطن العربي، فيما سيتاح للزوار ومحبي المسرح، وتفاصيل حياة الراحل حجز تذاكر العرض عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=854/ar_Habibati_Man_Takoon .



ويقدم موسم الرياض 2022 لزواره مجموعةً من الخيارات الترفيهية في 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في: المتاجر، والمقاهي، والمطاعم، والألعاب، والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة.