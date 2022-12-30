جميع الكواكب مرئية في حدث فلكي نادر

كشفت صحيفة الجارديان عن حدث فلكي نادر، يتمثل في رؤية جميع كواكب النظام الشمسي في سماء الليل في وقت واحد أول من أمس.

الكواكب الثمانية

ووفقًا للصحيفة البريطانية، التي أشارت إلى إمكانية مشاهدة كل من الزهرة وعطارد وزحل والمشتري والمريخ بالترتيب، بالعين المجردة، في نصف الكرة الشمالي بدءًا من الأفق الجنوبي الغربي نحو الشرق، مع رؤية أورانوس بين المريخ والمشتري، ونبتون بين زحل والمشتري، بالمنظار أو التلسكوب.

وبحسب الصحيفة، ظهرت جميع الكواكب الثمانية بفاصل 1.5 درجة فقط. وأشارت إلى إمكانية رصد الكواكب منخفضة في الغرب، وتوقع المنظر الأوضح بعد حوالي 30 دقيقة من غروب الشمس، واختفاء كوكب الزهرة بعد حوالي 30 دقيقة كل يوم حتى نهاية العام.

وقال عالم الفلك في مشروع التلسكوب الافتراضي في إيطاليا، جيانلكوكا ماسي، لمجلة نيوزويك الأمريكية، تعليقًا عن تلك الظاهرة: في مثل تلك الليالي، يمكننا رؤية جميع كواكب نظامنا الشمسي في لمحة بعد غروب الشمس بوقت قصير، ويحدث ذلك من وقت لآخر، وهو مشهد مذهل على الدوام.

أصعب كوكب

وبحسب الخبراء، يعد عطارد أصعب كوكب يمكن رؤيته من دون تكبير، لأنه يقع في جزء مشرق من السماء، ومع ذلك يمكن رصده بالقرب من كوكب الزهرة الأكثر إشراقًا، فيما تصطف بقية الكواكب باتجاه الشرق، ويظهر كوكب المشتري أكثر إشراقًا من جميع النجوم، وعاليًا في السماء الجنوبية.

وفيما يظهر كوكب المريخ، الذي كان مرئيًّا طوال الليل بعد ارتفاعه في الشرق قبل غروب الشمس مباشرة يوم الأربعاء، باللون الأحمر، فإن كوكب زحل، ثاني أكبر كوكب، يظهر ذهبيًّا في الجنوب الغربي بعد حلول الظلام كل يوم حتى عام 2023.

وشوهدت جميع الكواكب في السماء في وقت واحد، آخر مرة، في شهر يونيو، وكانت جميع الكواكب الخمسة المرئية بالعين المجردة مصطفة في السماء بنفس الترتيب التسلسلي الذي تدور فيه فعليًّا حول الشمس، عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، في محاذاة لم تحدث منذ 18 عامًا.

ومن المتوقع بلوغ دش النيزك الرباعي ذروته في حوالي 3 يناير، وهو الذي ينتج نيازك زرقاء تسافر بسرعة 40 كيلومترًا في الثانية، مثل كرات نارية ساطعة عرضيًّا.