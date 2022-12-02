جهود رجال الأمن العام في تنظيم المصلين تتواصل

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يواصل الأمن العام ورجاله بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، بذل قصارى الجهد في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة، من أجل توفير الأمن والأجواء الإيمانية لأداء شعائر الصلاة بكل وراحة واطمئنان.
ونشر الأمن العام، عدة صور تُظهر جانبًا من جهود رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين بالمسجدين الحرام والنبوي لصلاة الجمعة.
وتسخر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمصلين.