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لضمان انسيابية الحركة

جهود رجال المرور تتواصل مع عودة الدراسة

2022-12-04 الساعة 2:19
جهود رجال المرور تتواصل مع عودة الدراسة
المواطن - الرياض

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بذل رجال الإدارة العامة للمرور جهودًا منذ الصباح الباكر، وذلك مع عودة الدراسة وخروج الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، حيث واصلوا العمل لضمان انسيابية الحركة المرورية.

انسيابية الحركة المرورية

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عدة صور توثق جهود رجال المرور في الطرق المحيطة بالمدارس لضمان انسيابية الحركة المرورية.

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جهود رجال المرور

تعليمات المرور

كما حثت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية عند نقل الطلاب وإرشادهم بالطريقة الصحيحة للنزول من الجهة اليمنى للمركبة، ما يعزز من سلامتهم ويقلل من نسبة الحوادث المرورية.

جهود المرور

عودة الطلاب للمدارس

وعاد طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، اليوم الأحد، إلى مقاعدهم الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.‏‎

‏‎وأكدت وزارة التعليم على التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

جهود المرور جهود المرور

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