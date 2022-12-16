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دعم المنافذ بكوادر بشرية مؤهلة

جهود مستمرة لـ الجوازات في خدمة المسافرين الراغبين بحضور المونديال

2022-12-16 الساعة 8:49
جهود مستمرة لـ الجوازات في خدمة المسافرين الراغبين بحضور المونديال
المواطن - فريق التحرير

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نشر حساب الجوازات بمنفذ سلوى لقطات لجهود قواتها لخدمة المسافرين والراغبين في حضور بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وقال الحساب في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: جوازات منفذ سلوى تواصل جهودها لخدمة المسافرين والراغبين في حضور بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

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خدمة المسافرين

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، ودعمت المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، وذلك لخدمتهم بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

تنفيذ الإجراءات

وتواصل الجوازات تقديم خدماتها حتى 23 ديسمبر الجاري، عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر الشقيقة تنفيذ الإجراءات المُعلنة من قبل السلطات القطرية المختصة للراغبين في حضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة، التي اقتصرت على السماح بالدخول للحاصلين على بطاقة (هيّا) للمسافرين باستخدام جواز السفر المسجل في منصة (هيّا)، باستثناء المواطنين القطريين والمقيمين فيها حاملي البطاقة الشخصية القطرية.

 

 

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