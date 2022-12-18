جوازات مطار الملك خالد تقدم خدماتها للمسافرين لحضور نهائي كأس العالم

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تواصل إدارة الجوازات بمطار الملك خالد الدولي، اليوم الأحد، جهودها في خدمة المسافرين والراغبين في حضور بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.
ونشرت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صورًا ترصد توافد المواطنين على المطار لإنهاء إجراءات سفرهم لحضور نهائي مونديال قطر 2022.
ساعات قليلة قبل انطلاق مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك على استاد لوسيل اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة.
ويسعى منتخب فرنسا لحصد لقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد أن كان حقق لقب النسخة الماضية على حساب منتخب كرواتيا (4-2 في المباراة النهائية).