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جوازات مطار الملك خالد تقدم خدماتها للمسافرين لحضور نهائي كأس العالم

2022-12-18 الساعة 12:46
جوازات مطار الملك خالد تقدم خدماتها للمسافرين لحضور نهائي كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة الجوازات بمطار الملك خالد الدولي، اليوم الأحد، جهودها في خدمة المسافرين والراغبين في حضور بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر.

ونشرت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صورًا ترصد توافد المواطنين على المطار لإنهاء إجراءات سفرهم لحضور نهائي مونديال قطر 2022.

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نهائي كأس العالم 2022

ساعات قليلة قبل انطلاق مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك على استاد لوسيل اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة.

ويسعى منتخب فرنسا لحصد لقب كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد أن كان حقق لقب النسخة الماضية على حساب منتخب كرواتيا (4-2 في المباراة النهائية).

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