جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل
أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة التجول الافتراضي (Google Street View) في قطر، لتكون بذلك الدولة الخامسة التي تستقبل السيارة المخصصة لالتقاط صور بانورامية لمختلف شوارع المدن.
وتعرض المجموعة الجديدة المحيط الخارجي لـ4 ملاعب لكرة القدم؛ وهي: ملعب لوسيل، وملعب البيت، وملعب خليفة الدولي، وملعب المدينة التعليمية.
وقالت جوجل إن ميزة التجول الافتراضي تهدف لتحسين تجربة الزوار في قطر ومحاولة وصولهم لهذه الملاعب، خاصة خلال مباريات المونديال، وتوفر لمحبي هذه الرياضة فرصة لاكتشاف الملاعب من الخارج والتجهيزات المحيطة بها.
ويمكن للأفراد حول العالم عرض هذه الصور، عبر الضغط على ميزة التجول الافتراضي باللون الأصفر الموجودة على خرائط جوجل.
وبينت أن السيارة المخصصة لهذه الميزة مزودة بمجموعة من الكاميرات التي تصور بنطاق بانورامي (أي ما يعادل 360 درجة)، وهي موجودة حاليًا في قطر لالتقاط صور بانورامية لأكثر من 90 مكانًا في قطر، حيث ستتم إضافتهم على خرائط (Google) في العام المقبل.