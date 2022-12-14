جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة التجول الافتراضي (Google Street View) في قطر، لتكون بذلك الدولة الخامسة التي تستقبل السيارة المخصصة لالتقاط صور بانورامية لمختلف شوارع المدن.

التجول الافتراضي

وتعرض المجموعة الجديدة المحيط الخارجي لـ4 ملاعب لكرة القدم؛ وهي: ملعب لوسيل، وملعب البيت، وملعب خليفة الدولي، وملعب المدينة التعليمية.

وقالت جوجل إن ميزة التجول الافتراضي تهدف لتحسين تجربة الزوار في قطر ومحاولة وصولهم لهذه الملاعب، خاصة خلال مباريات المونديال، وتوفر لمحبي هذه الرياضة فرصة لاكتشاف الملاعب من الخارج والتجهيزات المحيطة بها.

تشغيل الميزة

ويمكن للأفراد حول العالم عرض هذه الصور، عبر الضغط على ميزة التجول الافتراضي باللون الأصفر الموجودة على خرائط جوجل.

وبينت أن السيارة المخصصة لهذه الميزة مزودة بمجموعة من الكاميرات التي تصور بنطاق بانورامي (أي ما يعادل 360 درجة)، وهي موجودة حاليًا في قطر لالتقاط صور بانورامية لأكثر من 90 مكانًا في قطر، حيث ستتم إضافتهم على خرائط (Google) في العام المقبل.