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جوجل تمنح ميزة التشفير لمستخدمي جيميل

2022-12-19 الساعة 9:33
جوجل تمنح ميزة التشفير لمستخدمي جيميل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة جوجل إضافة ميزة التشفير من طرف إلى طرف إلى نسخة الويب من خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها  Gmail، وذلك على نحو يتيح لعملاء خدمة الأعمال Google Workspace إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها مشفرةً داخل نطاقهم وخارجه.

خدمة التشفير

وتتواجد خدمة التشفير من جانب العميل، أو كما تسميه جوجل E2EE، لمستخدمي خدمة التخزين السحابي، غوغل درايف Google Drive، والتطبيقات المكتبية: Docs، و Sheets، و Slides، وخدمة الاجتماعات Google Meet، وخدمة التقويم Calendar بصورة تجريبية.

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وسيضمن تشفير جيميل من جانب العميل، فور تفعيله، أن أي بيانات حساسة تسلَم كجزء من نص البريد الإلكتروني ومرفقاته لا يمكن فك تشفيرها بواسطة خوادم جوجل.

طريقة التشفير

وأوضحت جوجل عبر موقع الدعم الخاص بها أنه: باستخدام التشفير من جانب العميل في  Google Workspace، يُتعامل مع تشفير المحتوى في متصفح العميل قبل نقل أي بيانات أو تخزينها في خدمة التخزين السحابي درايف.

وأضافت الشركة: بهذه الطريقة، لا يمكن لخوادم جوجل الوصول إلى مفاتيح التشفير وفك تشفير بياناتك. وبعد إعداد التشفير من جانب العميل، يمكنك اختيار المستخدمين الذين يمكنهم إنشاء محتوى مشفر من جانب العميل ومشاركته داخليًا أو خارجيًا.

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