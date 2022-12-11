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إنهاء دعمه رسميًا

جوجل توجه تحذيرًا لحواسيب ويندوز 7

2022-12-11 الساعة 10:31
جوجل توجه تحذيرًا لحواسيب ويندوز 7
المواطن - فريق التحرير

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حددت شركة جوجل موعدًا لإنهاء دعم متصفح كروم على الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز 7، وذلك في مسعى منها لدفع المستخدمين إلى الترقية إلى الإصدار الأحدث من نظام التشغيل التابع لشركة مايكروسوفت.

موعد نهائي

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على صفحة الدعم الخاصة بمتصفح كروم Google Chrome Help إنه مع اقتراب موعد إطلاق الإصدار 110 من متصفح كروم، والذي حدد مبدئيًا بتاريخ 7 فبراير 2023، فإننا ننهي رسميًا دعم نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1.

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وأضافت جوجل: يتعين على المستخدمين الراغبين بالاستمرار في الحصول على تحديثات والإصدارات المستقبلية من متصفح كروم استخدام نظام ويندوز 10 أو ما بعده.

تحديثات أمنية

ووفقًا للشركة، فإن إنهاء الدعم يتوافق مع تاريخ إنهاء شركة مايكروسوفت نفسها للدعم عن التحديثات الأمنية الممتدة لنظام ويندوز 7 Windows 7 ESU، والدعم الممتد لنظام ويندوز 8.1 المقرر بتاريخ 10 كانون الثاني/ يناير 2023.

وأوضحت جوجل أن الإصدارات القديمة من متصفح كروم ستستمر في العمل على نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1، ولكن المستخدمين لن يحصلوا على تحديثات تطلق للمتصفح بعد إطلاق الإصدار 110.

إصدارات ويندوز

وقالت الشركة: إن كنت تستخدم في الوقت الراهن ويندوز 7 أو ويندوز 8.1، فإننا نشجعك على الانتقال إلى إصدارات ويندوز المدعومة قبل ذلك التاريخ لضمان استمرارك في الحصول على آخر التحديثات الأمنية وميزات كروم.

تجدر الإشارة إلى أن متصفح كروم يهيمن على سوق متصفحات الإنترنت منذ نحو 10 سنوات، سواء على الأجهزة المكتبية، أو الأجهزة المحمولة.

حصة كروم العالمية

وبحسب موقع StatCounter، فإن حصة كروم العالمية من سوق المتصفحات تبلغ 65.7 %، ولذلك لكل من الأجهزة المكتبية والأجهزة المحمولة، أما للأجهزة المكتبية فقط، فإن الحصة ترتفع إلى 67.34 في المئة.

وبحسب الموقع ذاته، فإن حصة نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1 تبلغ من سوق متصفحات ويندوز أكثر من 13 %.

 

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