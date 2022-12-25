جوجل يبتكر طريقة لقراءة خط الأطباء

يكتب عدد كبير من الأطباء وصفات طبية على عجل، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على مرضاهم فهم ما كتبوه، حاولت العديد من شركات التكنولوجيا حل هذه المشكلة الموجودة منذ عقود دون تحقيق أي نجاح يذكر.

حل جوجل

تعمل جوجل الآن على ترجمة تلك النصوص التي لا يمكن فهمها، وأعلنت شركة البحث العملاقة في مؤتمرها السنوي في الهند أنها تعمل مع الصيادلة لاستكشاف طرق لفك رموز خط يد الأطباء.

وتتيح الميزة، التي تعد حاليًا نموذجًا بحثيًا وليست جاهزة للجمهور بعد، للمستخدمين إما التقاط صورة للوصفة الطبية أو تحميل واحدة من مكتبة الصور.

معالجة الصورة

بمجرد معالجة الصورة، يرصد التطبيق الأدوية المذكورة في الوصفة، حسبما أوضح أحد المسؤولين التنفيذيين في Google.

وقالت الشركة في بيان: سيكون هذا بمثابة تقنية مساعدة لرقمنة المستندات الطبية المكتوبة بخط اليد بمساعدة عدد من العاملين في المجال بما فيهم الصيادلة، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار بناءً على المخرجات التي توفرها هذه التكنولوجيا فقط.