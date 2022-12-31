جوجل يغير شعاره احتفالًا بالعام الجديد

احتفل محرك البحث العملاق، جوجل، بالعام الجديد 2023، اليوم السبت، بتغيير واجهته الرئيسية.

شعار جوجل

وغير جوجل واجهته الرئيسية احتفالًا بقرب رأس السنة الميلادية الجديدة، إذ ظهر الشكل الرئيسي للموقع على هيئة احتفال مصحوبًا بتعليق عشية احتفال رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتعد ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول من نهاية العام، وهي آخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الميلادي، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.

احتفالات عالمية

وفي الكثير من دول العالم فإن حدث ليلة رأس السنة يشهد العديد من الفعاليات منها التقاء الناس في احتفالات ذات أشكال مختلفة سواء بالاحتفال أو مشاهدة الألعاب النارية وهي حدث مشترك في أغلب بلدان العالم بهذه المناسبة.