جوجل يغير شعاره احتفالًا بالعام الجديد

أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره
احتفل محرك البحث العملاق، جوجل، بالعام الجديد 2023، اليوم السبت، بتغيير واجهته الرئيسية.
وغير جوجل واجهته الرئيسية احتفالًا بقرب رأس السنة الميلادية الجديدة، إذ ظهر الشكل الرئيسي للموقع على هيئة احتفال مصحوبًا بتعليق عشية احتفال رأس السنة الميلادية الجديدة.
وتعد ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول من نهاية العام، وهي آخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الميلادي، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.
وفي الكثير من دول العالم فإن حدث ليلة رأس السنة يشهد العديد من الفعاليات منها التقاء الناس في احتفالات ذات أشكال مختلفة سواء بالاحتفال أو مشاهدة الألعاب النارية وهي حدث مشترك في أغلب بلدان العالم بهذه المناسبة.