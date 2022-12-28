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جوجل يقدم خدمة لتحويل النص من الصورة

2022-12-28 الساعة 1:16
جوجل يقدم خدمة لتحويل النص من الصورة
المواطن - فريق التحرير

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كشف الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن خدمة جديدة يقدمها موقع جوجل لتحويل النص من الصورة.

شرح مبسط

وقدم السبيعي شرحًا مبسطًا بالصور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر في 5 خطوات على النحو التالي:

1- بعد التسجيل اختار علامة الصور

2 – حدد الخيار المناسب لك لاختيار الصورة

3 – بعد إضافة الصورة اختر النقاط من أسفل

4 – استخلاص النص من الصورة

5 – سيتم استخراج النص، يمكنك نسخه ومشاركته

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