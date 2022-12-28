جوجل يقدم خدمة لتحويل النص من الصورة

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كشف الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن خدمة جديدة يقدمها موقع جوجل لتحويل النص من الصورة.
🔘 خدمة مقدمة من google’ ⬅️ https://t.co/5gyfT0cQB0 لتحويل النص من الصورة pic.twitter.com/tsH2U1uwwcقد يهمّك أيضاً
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) December 27, 2022
وقدم السبيعي شرحًا مبسطًا بالصور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر في 5 خطوات على النحو التالي:
1- بعد التسجيل اختار علامة الصور
2 – حدد الخيار المناسب لك لاختيار الصورة
3 – بعد إضافة الصورة اختر النقاط من أسفل
4 – استخلاص النص من الصورة
5 – سيتم استخراج النص، يمكنك نسخه ومشاركته