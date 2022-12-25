جورجيا.. طبيعة خلابة وموقع جغرافي مميز

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تصدر السياح السعوديون قائمة السياح العرب في جورجيا، إذ شهد عام 2022 زيارة ما يزيد عن 117 ألف سائح سعودي، بنسبة 68% من السياحة العربية. وبناء على ذلك يتساءل الكثيرون عن أهم ما يميز هذه الدولة، وهذه أبرز المعلومات عنها وفقًا لموقع Tripadvisor.
تمتلك جورجيا موقعًا متميزًا ومدنًا متعددة بمقومات سياحية متنوعة، وطبيعة خلابة وأيضًا مناطق تاريخية فريدة، ويحدها من الغرب البحر الأسود وروسيا، بينما يحدها من الشمال دولة الشيشان، كما يقع في جنوبها العديد من الدول السياحية المهمة الأخرى والتي يعد أبرزها على سبيل المثال أرمينيا وتركيا وأذربيجان.
ومن أشهر الأماكن قلعة ناريكالا، وجسر السلام، والحديقة النباتية الوطنية، وحمامات الكبريت.
تعتبر أفضل فترة لزيارة جورجيا هي في الفترة الممتدة من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس، ومن ديسمبر إلى فبراير.