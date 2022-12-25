جورجيا.. طبيعة خلابة وموقع جغرافي مميز

تصدر السياح السعوديون قائمة السياح العرب في جورجيا، إذ شهد عام 2022 زيارة ما يزيد عن 117 ألف سائح سعودي، بنسبة 68% من السياحة العربية. وبناء على ذلك يتساءل الكثيرون عن أهم ما يميز هذه الدولة، وهذه أبرز المعلومات عنها وفقًا لموقع Tripadvisor.

موقع جغرافي مميز

تمتلك جورجيا موقعًا متميزًا ومدنًا متعددة بمقومات سياحية متنوعة، وطبيعة خلابة وأيضًا مناطق تاريخية فريدة، ويحدها من الغرب البحر الأسود وروسيا، بينما يحدها من الشمال دولة الشيشان، كما يقع في جنوبها العديد من الدول السياحية المهمة الأخرى والتي يعد أبرزها على سبيل المثال أرمينيا وتركيا وأذربيجان.

معلومات عن جورجيا

العملية الرسمية في دولة جورجيا هي اللاي الجورجي.

يتواجد بها مزيج متنوع من اللغات لكن اللغة الرسمية هي الجورجية.

الديانة الأكثر شيوعًا هي المسيحية الأرثوذكسية.

أهم المدن السياحية

مدينة تبليسي هي العاصمة الحضارية والوجهة الأساسية والمحطة الأولى لمختلف الرحلات السياحية، وتمتلك مقومات فريدة وطبيعة جذابة ومعالم تاريخية عتيقة، وأنشطة ترفيهية أبرزها التزلج على الجليد.

ومن أشهر الأماكن قلعة ناريكالا، وجسر السلام، والحديقة النباتية الوطنية، وحمامات الكبريت.

مدينة باتومي، تعتبر بمثابة أهم ميناء في الدولة، ومحطة أساسية في الرحلات السياحية، وتضم شواطئ رائعة ورياضات مائية مثيرة، وحديقة ميركل بارك.

مدينة بورجومي، واحدة من أجمل المدن السياحية في دولة جورجيا، وذلك لموقعها المميز ومعالمها المتنوعة، تمتاز بطبيعتها الخلابة، وغاباتها ذات المساحات الخضراء الواسعة والأشجار الكثيفة، وينابيع المياه الدافئة.

أفضل فترة للزيارة

تعتبر أفضل فترة لزيارة جورجيا هي في الفترة الممتدة من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس، ومن ديسمبر إلى فبراير.