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فعاليات ذات أبعاد ثقافية وتراثية

جولة تفقدية لـ إنفانتينو في البيت السعودي بصحبة عبدالعزيز بن تركي

2022-12-16 الساعة 11:34
جولة تفقدية لـ إنفانتينو في البيت السعودي بصحبة عبدالعزيز بن تركي
المواطن - فريق التحرير

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استقبل وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، في البيت السعودي في الدوحة.

كما استقبل وزير الرياضة عددًا من مسؤولي الاتحادات الدولية لكرة القدم، وكذلك مسؤولين قطريين في منطقة البيت السعودي التي يقيمها الاتحاد السعودي لكرة القم في كورنيش الدوحة.

جولة تفقدية

وأجرى ضيوف البيت السعودي جولة تفقدية، حيث يقدم البيت السعودي تجربة مميزة للمشجعين، وفعاليات ذات أبعاد ثقافية وسياحية وترفيهية، تبرز ثقافة السعوديين وتراثهم وتشجيعهم الكروي.

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