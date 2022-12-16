جولة تفقدية لـ إنفانتينو في البيت السعودي بصحبة عبدالعزيز بن تركي

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استقبل وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو، في البيت السعودي في الدوحة.
فيديو | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانيتنو في جولة على #البيت_السعودي 🇸🇦#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/8hFvXFRobWقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 16, 2022
كما استقبل وزير الرياضة عددًا من مسؤولي الاتحادات الدولية لكرة القدم، وكذلك مسؤولين قطريين في منطقة البيت السعودي التي يقيمها الاتحاد السعودي لكرة القم في كورنيش الدوحة.
وأجرى ضيوف البيت السعودي جولة تفقدية، حيث يقدم البيت السعودي تجربة مميزة للمشجعين، وفعاليات ذات أبعاد ثقافية وسياحية وترفيهية، تبرز ثقافة السعوديين وتراثهم وتشجيعهم الكروي.