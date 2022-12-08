جولة لوزيرة الثقافة المصرية في بوليفارد رياض سيتي

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احتفى رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بزيارة وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، أمس الأربعاء، لمنطقة بوليفارد رياض سيتي وأستوديوهات مرواس.
زيارة معالي أختي وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني اليوم لمنطقة #بوليفارد_رياض_سيتي واستديوهات مرواس 🇸🇦❤️🇪🇬#موسم_الرياض pic.twitter.com/9ZPMWbp1nDقد يهمّك أيضاً
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 7, 2022
ونشر آل الشيخ على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، فيديو لجولة وزير الثقافة المصرية داخل منطقة بوليفارد وأستوديوهات مرواس ولقائها بالقائمين على الفعاليات.
تعد منطقة بوليفارد رياض سيتي من أكثر المناطق استقبالًا للفعاليات والحفلات الترفيهية المختلفة، حيث يستقبل البوليفارد هذا العام ما يزيد على 25 عرضًا فنيًّا ومسرحيًّا وحفلات غنائية، ومن ضمنها سبع مسرحيات سُعُودية، إضافة إلى افتتاح العشرات من المطاعم والمقاهي الجديدة، والكثير من المعارض المميزة والحفلات الفنية لكبار المطربين العرب والسعوديين في العالم.