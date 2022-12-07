جونشالو راموس صاحب أول هاتريك في مونديال قطر

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أصبح البرتغالي جونشالو راموس مهاجم منتخب البرتغال أول لاعب في كأس العالم 2022 بقطر، يُسجل 3 أهداف “هاتريك” في مباراة واحدة.
وسجل راموس الهاتريك أمس في مباراة سويسرا، حيث فاز المنتخب البرتغالي بنتيجة 6/ 1، ليعبر برازيل أوروبا إلى دور الثمانية.
وسيواجه منتخب البرتغال، نظيره منتخب المغرب مساء السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس العالم.
وفي مباراة سويسرا، أحرز الهدف الأول للمنتخب البرتغالي، اللاعب جونشالو راموس في الدقيقة الـ18 من تصويبة قوية، ثم أضاف المدافع بيبي الهدف الثاني لمنتخب برازيل أوروبا من ضربة رأسية في الدقيقة الـ34.
وفي الشوط الثاني، سجل منتخب برازيل أوروبا هدفين عبر جونشالو راموس ورفائيل جويريرو في الدقيقتين الـ 51 والـ55 لتُصبح النتيجة 4/ 0 للمنتخب البرتغالي.
ثم قلص المدافع مانويل أكانجي الفارق لـ سويسرا مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة الـ59.
ونجح راموس، في تسجيل الهاتريك والهدف الخامس لمنتخب برازيل أوروبا في الدقيقة الـ67، ثم أضاف اللاعب رفائيل لياو الهدف السادس في الدقيقة الـ91.