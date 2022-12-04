Icon

المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات ثمن النهائي

جيرو يمنح منتخب فرنسا التقدم في الشوط الأول

2022-12-04 الساعة 7:18
جيرو يمنح منتخب فرنسا التقدم في الشوط الأول
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بتقدم الديوك بهدف دون رد.

تقدم منتخب فرنسا

وبدأت مباراة فرنسا وبولندا المقامة على ملعب الثمامة بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الديوك، وأطلق تشواميني تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى تشيرني تألق وأبعدها عند الدقيقة 12.

قد يهمّك أيضاً
Img

فريق سعودي ينجح في إنقاذ ساق طفل من البتر

Img

الأزياء تطلق مبادرة سواب شوب لتبادل الألبسة المستخدمة

ورد روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم، وأهدر أوليفيه جيرو فرصة هز شباك منتخب بولندا بالهدف الأول بغرابة عند الدقيقة 28، بعد تلقيه عرضية مميزة من ديمبلي من الجانب الأيمن.

فرنسا وبولندا
جانب من المباراة – المصدر @FrenchTeam

واستمرت محاولات منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، حيث انطلق كيليان مبابي وراوغ اللاعبين، وسدد بقوة، ولكن تشيزني تصدى لها، وتألق هوجو لوريس وأبعد فرصة خطيرة لمنتخب بولندا عند الدقيقة 37، قبل أن يبعدها الدفاع.

ونجح جيرو في تسجيل الهدف الأول عند الدقية 43، لتشتعل المباراة، ويواصل المنتخبان محاولاتهم لهز الشباك، وسط تألق دفاعي، لينتهي الشوط الأول من مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا بتقدم الديوك بنتيجة 1/0.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @fifaworldcup_ar

مشوار المنتخبين

وكان منتخب فرنسا الأول لكرة القدم قد تأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما احتلت بولندا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

منتخب بولندا
لاعبو بولندا – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...
أخبار رئيسية

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...

أخبار رئيسية
ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...
السعودية اليوم

ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...

السعودية اليوم
أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...
آخر الاخبار

أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...

آخر الاخبار
رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...
السعودية اليوم

رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...

السعودية اليوم
ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...
السعودية اليوم

الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...

السعودية اليوم
فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل
آخر الاخبار

فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل

آخر الاخبار
السعودية تذهل حضور WTM
تقارير

السعودية تذهل حضور WTM

تقارير