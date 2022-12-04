جيرو يمنح منتخب فرنسا التقدم في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بتقدم الديوك بهدف دون رد.

تقدم منتخب فرنسا



وبدأت مباراة فرنسا وبولندا المقامة على ملعب الثمامة بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الديوك، وأطلق تشواميني تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى تشيرني تألق وأبعدها عند الدقيقة 12.

ورد روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم، وأهدر أوليفيه جيرو فرصة هز شباك منتخب بولندا بالهدف الأول بغرابة عند الدقيقة 28، بعد تلقيه عرضية مميزة من ديمبلي من الجانب الأيمن.

واستمرت محاولات منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، حيث انطلق كيليان مبابي وراوغ اللاعبين، وسدد بقوة، ولكن تشيزني تصدى لها، وتألق هوجو لوريس وأبعد فرصة خطيرة لمنتخب بولندا عند الدقيقة 37، قبل أن يبعدها الدفاع.

ونجح جيرو في تسجيل الهدف الأول عند الدقية 43، لتشتعل المباراة، ويواصل المنتخبان محاولاتهم لهز الشباك، وسط تألق دفاعي، لينتهي الشوط الأول من مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا بتقدم الديوك بنتيجة 1/0.

مشوار المنتخبين

وكان منتخب فرنسا الأول لكرة القدم قد تأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما احتلت بولندا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.