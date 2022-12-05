جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41
قالت الممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا، إنها على الرغم من قصر رحلتها إلى السعودية إلا أنها استمتعت بالبحر الأحمر وجماله، مضيفة أن شعبها ودود ولطيف.
وظهرت جيسيكا ألبا على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا الأسبوع، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستقرام وعلقت عليها قائلة: رحلة سريعة جدًا ولكنها جميلة جدًا.
وتابعت تعليقًا على الأعمال السينمائية المعروضة في مهرجان البحر الأحمر: من المهم جدًا أن تكون النساء قادرات على التحكم في قصصهن ورواياتهن، شكرًا على استضافتي وتمكين النساء في السينما من خلال رفع الكثير من الأصوات التي نحتاجها كرواة قصص في العالم اليوم.
وشكرت كلًا من الرئيس التنفيذي للمهرجان، محمد التركي والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، جمانة الراشد.
وأردفت: صانعو الأفلام والفنانون هم الحالمون الذين يساعدون العالم على رؤية ما هو ممكن، دعونا نستمر في حلم العدل والمساواة والرحمة.
وظهرت بطلة أفلام Sin City وFantastic Four بفستان أنيق منمق من تصميم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.
وكان العديد من مختلف النجوم وصناع الأفلام قد حضروا مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، المقام في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.
وعبر الحضور عن تميز المهرجان وتطوره وأهميته بما يحتويه من برامج وفعاليات وجلسات حوارية تدعم صناعة السينما.