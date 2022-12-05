جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود

قالت الممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا، إنها على الرغم من قصر رحلتها إلى السعودية إلا أنها استمتعت بالبحر الأحمر وجماله، مضيفة أن شعبها ودود ولطيف.

وظهرت جيسيكا ألبا على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا الأسبوع، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستقرام وعلقت عليها قائلة: رحلة سريعة جدًا ولكنها جميلة جدًا.

تعليق جيسيكا ألبا على أفلام المهرجان

وتابعت تعليقًا على الأعمال السينمائية المعروضة في مهرجان البحر الأحمر: من المهم جدًا أن تكون النساء قادرات على التحكم في قصصهن ورواياتهن، شكرًا على استضافتي وتمكين النساء في السينما من خلال رفع الكثير من الأصوات التي نحتاجها كرواة قصص في العالم اليوم.

وشكرت كلًا من الرئيس التنفيذي للمهرجان، محمد التركي والرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، جمانة الراشد.

وأردفت: صانعو الأفلام والفنانون هم الحالمون الذين يساعدون العالم على رؤية ما هو ممكن، دعونا نستمر في حلم العدل والمساواة والرحمة.

إطلالة جيسيكا ألبا

وظهرت بطلة أفلام Sin City وFantastic Four بفستان أنيق منمق من تصميم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب.

وكان العديد من مختلف النجوم وصناع الأفلام قد حضروا مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، المقام في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

وعبر الحضور عن تميز المهرجان وتطوره وأهميته بما يحتويه من برامج وفعاليات وجلسات حوارية تدعم صناعة السينما.