Icon

التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
رئيس الوزراء يصفه بالمرعب

حادث إعدام شرطيين يهز أستراليا

2022-12-13 الساعة 9:09
حادث إعدام شرطيين يهز أستراليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هزت حادثة أستراليا، عقب مقتل 6 أشخاص بينهم شرطيان في مقتبل العمر، إثر تبادل لإطلاق النار وقع أمس الاثنين في بلدة بمقاطعة كوينزلاند الأسترالية.

بدم بارد

وأفادت السلطات، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة كوينزلاند تلقّت بلاغا ظهر الاثنين من ويمبيلا، في إطار تحقيق بشأن شخص مفقود فأرسلت دورية إلى منزل في البلدة الريفية الصغيرة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمريكا تلوح بالخيار العسكري لمنع إيران من النووي

Img

تشكيل مباراة فرنسا ضد إنجلترا

وأوضحت أن الشرطيين وبمجرد دخولهما إلى المنزل، تعرضا لوابل من الرصاص، دون أن يستطيعا الرد على مصدر النيران. كما تابعت في بيان: تم إعدام عنصري شرطة بدم بارد.

التضحية القصوى

وذكرت أن القتيلين هما شرطية تبلغ من العمر 26 عامًا وشرطي يبلغ من العمر 29 عامًا.

بدورها قالت قائدة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول، إن هذين الشرطيين قدما التضحية القصوى للحفاظ على المجتمع آمنًا، وفق تعبيرها.

مقتل الجناة

يذكر أن الشرطة أرسلت على متن طوافة وحدة تدخل خاصة إلى المنزل فحاصرته القوة طوال ساعات قبل أن يشتبك عناصرها مع المسلحين الذين كانوا متحصنين بداخله. ولقي 3 مشتبه بهم مصرعهم هم رجلان وامرأة.

كما لم تكشف الشرطة عن هوية هؤلاء القتلى الثلاثة، لكن صحيفة “ذي أستراليان” قالت إنهم مالكو المنزل، وهم مدير مدرسة وشقيقه وزوجة شقيقه.

أمر مرعب

كذلك فتحت السلطات تحقيقًا في ملابسات ما جرى وطريقة تعامل الشرطة مع سير هذه الأحداث.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، ما حصل في ويمبيلا بأنه مرعب، وأضاف: هذه الفاجعة حطمت قلوب عائلات وأصدقاء عنصري شرطة كوينزلاند اللذين خسرا حياتهما أثناء تأديتهما واجبهما، بحسب قوله.

يشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاما إثر تبادل إطلاق النار، كما أصيب شرطيان آخران بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة
كأس العالم

البرازيل وكرواتيا يدفعان بالقوة الضاربة

كأس العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي
السعودية اليوم

مزاد لبيع سيارات تشليح وبضائع بجمرك الخفجي

السعودية اليوم
منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...
كأس العالم

منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة...

كأس العالم
المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...
أخبار رئيسية

المغرب يكتب تاريخًا عربيًا جديدًا ويصعد إلى...

أخبار رئيسية
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
الرياضة

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

الرياضة
ميزات جديدة تصل السناب شات
تكنولوجيا

ميزات جديدة تصل السناب شات

تكنولوجيا
الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان تتسلم رخصة بيع أكبر مشروع...

السعودية اليوم