حادث إعدام شرطيين يهز أستراليا

هزت حادثة أستراليا، عقب مقتل 6 أشخاص بينهم شرطيان في مقتبل العمر، إثر تبادل لإطلاق النار وقع أمس الاثنين في بلدة بمقاطعة كوينزلاند الأسترالية.

بدم بارد

وأفادت السلطات، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة كوينزلاند تلقّت بلاغا ظهر الاثنين من ويمبيلا، في إطار تحقيق بشأن شخص مفقود فأرسلت دورية إلى منزل في البلدة الريفية الصغيرة.

وأوضحت أن الشرطيين وبمجرد دخولهما إلى المنزل، تعرضا لوابل من الرصاص، دون أن يستطيعا الرد على مصدر النيران. كما تابعت في بيان: تم إعدام عنصري شرطة بدم بارد.

التضحية القصوى

وذكرت أن القتيلين هما شرطية تبلغ من العمر 26 عامًا وشرطي يبلغ من العمر 29 عامًا.

بدورها قالت قائدة شرطة كوينزلاند، كاتارينا كارول، إن هذين الشرطيين قدما التضحية القصوى للحفاظ على المجتمع آمنًا، وفق تعبيرها.

مقتل الجناة

يذكر أن الشرطة أرسلت على متن طوافة وحدة تدخل خاصة إلى المنزل فحاصرته القوة طوال ساعات قبل أن يشتبك عناصرها مع المسلحين الذين كانوا متحصنين بداخله. ولقي 3 مشتبه بهم مصرعهم هم رجلان وامرأة.

كما لم تكشف الشرطة عن هوية هؤلاء القتلى الثلاثة، لكن صحيفة “ذي أستراليان” قالت إنهم مالكو المنزل، وهم مدير مدرسة وشقيقه وزوجة شقيقه.

أمر مرعب

كذلك فتحت السلطات تحقيقًا في ملابسات ما جرى وطريقة تعامل الشرطة مع سير هذه الأحداث.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، ما حصل في ويمبيلا بأنه مرعب، وأضاف: هذه الفاجعة حطمت قلوب عائلات وأصدقاء عنصري شرطة كوينزلاند اللذين خسرا حياتهما أثناء تأديتهما واجبهما، بحسب قوله.

يشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاما إثر تبادل إطلاق النار، كما أصيب شرطيان آخران بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى.