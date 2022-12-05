حادث مروري لناقلة وقود كاد أن يتسبب بكارثة بالرياض

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وثق مقطع فيديو متداول حادثًا مروريًا لناقلة وقود انحرفت عن طريق مسارها بمنطقة الرياض، ما أدى إلى تدليها من حافته.
مقطع متداول لحادث مروي لناقلة وقود كاد أن يتسبب بـ "كارثة" في #الرياض pic.twitter.com/NgUOyR0NaYقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 5, 2022
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، جزءًا من ناقلة الوقود وهو متدلٍ من حافة الطريق جراء الحادث المروري الذي تعرضت له، حيث كان من الممكن أن يتسبب في كارثة في حال انقلابها على الطريق المتواجد في الأسفل.
وفي الفيديو، سُمع أصوات لفرق الإنقاذ التي يبدو أنها جاءت من أجل التعامل مع الحادث. ولم يتضح من المقطع تاريخ ولا مكان الحادثة.