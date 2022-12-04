حارس بولندا يواسي ابنته بعد بكائها

واسى الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، ابنته وذلك بعد بكائها عقب خروج منتخب بولندا من كأس العالم 2022 بقطر، عقب الخسارة أمام المنتخب الفرنسي في ثمن نهائي المونديال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ تشيزني وهو يواسي ابنته، بعد بكائها.

وتألق تشيزني صاحب الـ32 عامًا في مونديال قطر، حيث تصدى لركلتي جزاء في دور المجموعات من سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي وليونيل ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني.

فرنسا ضد بولندا

وفي مباراة فرنسا ضد بولندا، تمكن جيرو من إحراز الهدف الأول عند الدقية 43، بعد تمريرة مميزة من مبابي، لتشتعل المباراة، ويواصل المنتخبان محاولاتهم لهز الشباك، وسط تألق دفاعي، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا ضد بولندا بتقدم الديوك بنتيجة 1/0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر منتخب فرنسا في محاولاته بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ونجح جيرو في تسجيل الهدف الثاني بشكل رائع عند الدقيقة 52، إلا أن الحكم ألغى الهدف.

واستمرت المحاولات، ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني 74 بتسديدة مميزة، وانتفض لاعبو المنتخب البولندي أملًا في تقليص الفارق، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص.

ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للديوك عند الدقيقة 90 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بولندا؛ سجلها ليفاندوفسكي، لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 3/1، وتأهله إلى دور الـ8 من كأس العالم 2022.