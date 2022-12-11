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بعد أن تصدى لركلة جزاء منه

حارس فرنسا يُسبب المعاناة لـ هاري كين

2022-12-11 الساعة 8:25
حارس فرنسا يُسبب المعاناة لـ هاري كين
المواطن - محمد سمعه

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سبب هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا، المعاناة للمهاجم الإنجليزي هاري كين، وذلك بعد أن تصدى الأول لـ ركلة جزاء من اللاعب الثاني خلال مباراة الفريقين مساء أمس في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وكان هاري كين تحصل على ركلة جزاء أولى نفذها بنجاح، لكن جاءت له ركلة جزاء ثانية أطاح بها فوق مرمى الحارس هوجو لوريس، لتساهم إضاعة تلك الركلة في فوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-1 وتأهله لنصف نهائي مونديال قطر لمواجهة المنتخب المغربي.

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يذكر أن هوجو لوريس يلعب مع هاري كين في فريق واحد وهو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

هوجو لوريس حارس منتخب فرنسا

فرنسا ضد إنجلترا

وسجل اللاعب تشواميني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط.

وواصل المنتخب الإنجليزي سعيه لإحراز هدف التعادل عبر اللاعب هاري كين ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس الفرنسي هوجو لوريس، لينتهي الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد فرنسا بتقدم منتخب الديوك بهدف دون رد.

هاري كين - فرنسا وإنجلترا

وفي الشوط الثاني، تحصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء نفذها المهاجم هاري كين بنجاح في الدقيقة الـ55.

ثم عاد أوليفيه جيرو وأحرز الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ78 من ضربة رأسية.

وعاد المنتخب الإنجليزي وتحصل على ركلة جزاء مجددًا، لكن هاري كين أهدرها بالدقيقة الـ85.

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