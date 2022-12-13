حارس كرواتيا المتألق على رادار بايرن ميونخ

يفكر نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى نادي دينامو زغرب ومنتخب كرواتيا في فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

حارس كرواتيا يُبدع

وكان ليفاكوفيتش ساهم في تأهل المنتخب الكرواتي إلى دور نصف النهائي من مونديال قطر بعدما تألق في ركلات الترجيح أمام المنتخب البرازيلي.

وقالت شبكة Sky Sports الألمانية: إن غياب نوير جعل البايرن يفكر في ضم ليفاكوفيتش حيث يتراوح سعره من 5 إلى 7 ملايين يورو.

وكان مانويل نوير حارس البايرن أُصيب بكسر في القدم أثناء رحلة تزلج، ليتأكد غيابه عن مباريات فريقه لنهاية الموسم الحالي.

ويستعد المنتخب الكرواتي اليوم لمواجهة منتخب الأرجنتين في نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز منهما، الفائز من مباراة فرنسا والمغرب في الدور النهائي بكأس العالم.