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وفقًا لتوقعات الأرصاد

حالة جوية ضبابية بعدة مناطق بداية December

2022-12-01 الساعة 11:31
حالة جوية ضبابية بعدة مناطق بداية December
المواطن - الرياض

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مع دخول فصل الشتاء مع أول شهر ديسمبر December، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد، تشهد غالبية مناطق المملكة حالة ضبابية في كلٍّ من المدينة المنورة وتبوك والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية وعسير.

حالة بداية December

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وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع تويتر، التأثيرات المصاحبة خلال December والمتمثلة في تدني الرؤية، حيث يكون الطقس باردًا على أجزاء من مناطق حائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

توصيات الأرصاد

ووفقًا للتوصيات، فإن المركز الوطني للأرصاد (NCM) سيصدر التوقعات المبدئية لفصل الشتاء القادم 2022- 2023م لمنطقة الخليج العربي والدول العربية، وذلك بعد الاتفاق مع الدول الأعضاء واعتماد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأوضحت الأرصاد أنه من خلال تأثيرات تغيرات المناخ المرصودة ، تدعم الدول العربية العمل على التوقعات شبه الفصلية، وذلك على النطاق الإقليمي والتي ستكون من ضمن مخرجات مبادرة مركز التغير المناخي.

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