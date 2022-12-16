حالة وفاة واحدة و40 إصابة كورونا جديدة

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (40) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (55) حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة.
وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,492) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (826,450) حالة، تعافى منهم (813,948) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (3,010) حالات منها 40 حالة حرجة.