حاول تقليد تيك توك.. إصابة طالب مصري بقطع في النخاع الشوكي

بدأت وزارة التربية والتعليم في مصر التحقيق في واقعة إصابة أحد الطلاب بكسر في العمود الفقري وقطع في النخاع الشوكي بعد تقليد تحدي “القفز لأعلى” المنشر في تطبيق “تيك توك”.

جاء ذلك بعد أن شهدت إحدى المدارس الدولية، حادث إصابة الطالب أحمد خالد بطل الجمهورية للجودو بنادي العبور والذي الذي لم يتجاوز عمره ١٣ عامًا، وذلك بعد تقليد تحدي القفز لأعلي المنتشر على “تيك توك”.

متابعة الواقعة

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، إن الوزارة تتابع الحالة الصحية للطالب المصاب وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات بالواقعة فور الانتهاء منها.

ونشرت المدرسة التي يتعلم فيها الطالب أحمد خالد، صورته، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء التام.

مراقبة الأبناء

من جانبها، أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأولياء الأمور مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.

كما وجهت الوزارة كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس بمراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

كما لفتت إلى أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة وأولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بما يؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية، والتي تنعكس بدورها على أدائهم الدراسي.