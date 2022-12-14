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يجب تناولها بإشراف طبيب

حبوب منع الحمل تقي من بعض أنواع السرطان

2022-12-14 الساعة 1:36
حبوب منع الحمل تقي من بعض أنواع السرطان
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري طب النساء وتأخر الإنجاب د. حسن جمال، أن حبوب منع الحمل تحمي من أنواع معينة من السرطانات.

وقال جمال، في مداخلة لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: إن حبوب منع العمل تحمي من سرطان المبيض وبطانة الرحم.

تحذير من تناولها فترة طويلة

من جانب آخر، نصح الطبيب بعدم استخدام حبوب منع الحمل فترة طويلة لمدة من 5 إلى 7 سنوات متواصلة؛ لأن ذلك يؤثر على خلايا عنق الرحم والثدي.

وتابع: الوقاية من سرطان عنق الرحم والثدي تتطلب فحصًا سنويًّا يثبت عدم وجود أي تغيير في الخلايا، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الطبية.

كما حذر من الحصول على حبوب منع الحمل دون إشراف الطبيب.

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