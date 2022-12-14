حبوب منع الحمل تقي من بعض أنواع السرطان

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كشف استشاري طب النساء وتأخر الإنجاب د. حسن جمال، أن حبوب منع الحمل تحمي من أنواع معينة من السرطانات.
أ.د. حسن جمال – أستاذ واستشاري في طب النساء وتأخر الإنجاب: حبوب منع الحمل تحمي من أنواع معينة من السرطانات خاصة المبيض وبطانة الرحم .. لكن يجب استخدامها بهذه الطريقة@p_hassanjamal#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gp5WjFDnLrقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 13, 2022
وقال جمال، في مداخلة لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: إن حبوب منع العمل تحمي من سرطان المبيض وبطانة الرحم.
من جانب آخر، نصح الطبيب بعدم استخدام حبوب منع الحمل فترة طويلة لمدة من 5 إلى 7 سنوات متواصلة؛ لأن ذلك يؤثر على خلايا عنق الرحم والثدي.
وتابع: الوقاية من سرطان عنق الرحم والثدي تتطلب فحصًا سنويًّا يثبت عدم وجود أي تغيير في الخلايا، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الطبية.
كما حذر من الحصول على حبوب منع الحمل دون إشراف الطبيب.