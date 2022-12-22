حرس الحدود يعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ترشيح عدد (11) مواطناً اجتازوا المقابلة الشخصية على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 5 / 4 / 1444 هـ على موقعنا الإلكتروني وعلى منصة جدارات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– تؤكد المديرية العامة لحرس الحدود على المرشحين أدناه سرعة المراجعة لاستكمال إجراءات الكشف الطبي اللازم واستكمال مسوغات التعيين علماً بأن آخر موعد لانتهاء الكشف الطبي سيكون يوم الخميس الموافق 15 / 6 / 1444هـ.
– كما نؤكد أن من لم يستكمل إجراءات الكشف الطبي في الموعد المحدد فإن ذلك سيعتبر عدولا عن الوظيفة ولا يحق له المطالبة بالوظيفة بعد ذلك.
وتابعت المديرية العامة لحرس الحدود أنه يمكن الاستعلام عن الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنا