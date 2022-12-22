حرس الحدود يعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ترشيح عدد (11) مواطناً اجتازوا المقابلة الشخصية على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 5 / 4 / 1444 هـ على موقعنا الإلكتروني وعلى منصة جدارات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

– تؤكد المديرية العامة لحرس الحدود على المرشحين أدناه سرعة المراجعة لاستكمال إجراءات الكشف الطبي اللازم واستكمال مسوغات التعيين علماً بأن آخر موعد لانتهاء الكشف الطبي سيكون يوم الخميس الموافق 15 / 6 / 1444هـ.

– كما نؤكد أن من لم يستكمل إجراءات الكشف الطبي في الموعد المحدد فإن ذلك سيعتبر عدولا عن الوظيفة ولا يحق له المطالبة بالوظيفة بعد ذلك.

رابط الاستعلام:

وتابعت المديرية العامة لحرس الحدود أنه يمكن الاستعلام عن الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنا