حرق جثمان تركي بالخطأ ومستشفى ألماني يعتذر

قدمت إدارة مستشفى في مدينة هانوفر الألمانية، اعتذارًا عن خطأ أدى إلى حرق جثمان مواطن تركي جراء الخلط بينه وبين متوفى آخر.

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وعبرت إدارة المستشفى عن أسفها الكبير من وقوع لبس بين الجثمانين، مقدمة تعازيها لذوي الأسرتين التركية والألمانية.

وأردفت: “إدارة المستشفى اعتذرت من أقرباء المرحوم (التركي)”، مشيرة أنها لن تعقد مؤتمرًا صحفيًّا بشكل منفصل عن الحادثة.

على صعيد متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، سيباستيان غولده، ضرورة مراجعة السلطات المحلية في وقائع كهذه، لافتًا إلى فتح الشرطة تحقيقًا في الموضوع، وأنه لا يملك معلومات إضافية بالخصوص.

وتوفي عبدالقادر صارغن في 14 ديسمبر الحالي في مستشفى كلية هانوفر الطبية، حيث وقع لبس بين جثمانه وجثمان ألماني توفي في عمر الـ81 في الخامس من الشهر نفسه بالمستشفى.

ونزولًا عند طلب الأسرة الألمانية، نقلت إدارة المستشفى جثمان التركي صارغن إلى المحرقة ظنًّا منها أنه جثمان الألماني الثمانيني.