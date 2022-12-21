حرمان المرأة من التعليم الجامعي يلقي بظلال قاتمة على مستقبل أفغانستان

بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في 2021، وعدت طالبان التي وصلت لسُدة الحكم بأنه سيُسمح للنساء بالتعلم وكسب الرزق، ومع ذلك فإنه بعد نحو عام، قرر المسؤولون منع الفتيات من ارتياد المدراس الثانوية والجامعات.

وكانت المرأة الأفغانية قد حققت تقدمًا كبيرًا وشغلت مناصب مهمة مثل وزيرات ورئيسات البلديات وقاضيات وضابطات شرطة، لكن منذ صعود طالبان للحكم مرة أخرى، أصبح المستقبل مقبضًا والأمل ضئيلًا لهن، حتى أنهن حاليًا يُحرمن من حق أساسي من حقوق الإنسان وهو التعلم.



وتمتلك طالبان تاريخًا وحشيًا بالفعل في قمع النساء والفتيات، وكان القرار الأخير بمنعهن من ارتياد الجامعات إلى أجل غير مسمى خير دليل على أن الحركة لا تنوي التراجع عن نهجها.

ردود فعل دولية استنكارية

وأثار قرار الحظر ذلك ردود فعل دولية مستنكرة للخطوة التي اعتبرتها الدول والمنظمات تضييقًا على حريات النساء، لا سيما وأنه يأتي بعد أقل من 3 أشهر فقط من إجراء الآلاف منهن امتحانات القبول بالجامعة.

رد فعل السعودية

وأعربت السعودية عن استغرابها وأسفها لقرار حكومة تصريف الأعمال، ودعتها للتراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة والتي يأتي على رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار لأفغانستان.

واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي القرار، حيث قال الأمين العام، حسين إبراهيم طه، إنه سيسهم بشكل كبير في تقويض مصداقية الحكومة القائمة.

تعليق الدول الغربية

ونددت أمريكا بالقرار محذرة من أنه سيتم اتخاذ تدابير مضادة تعد بمزيد من العزلة عن بقية العالم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن قرار طالبان يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها مرارًا وتكرارًا لشعبها، وسيترتب عليه كُلفة ملموسة.

وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه يساوره قلق عميق إزاء القرار الذي سيكون له أثر مدمر، داعيًا إلى ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كل المستويات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأربعاء أن حكومة طالبان في أفغانستان قررت تدمير مستقبل هذا البلد بحظر التعليم الجامعي على النساء.

وفي الوقت نفسه قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إنه لا يمكن قبول قرار طالبان بمنع الفتيات من التعليم الجامعي، مؤكدًا على أنه يتم العمل مع مجموعة السبع لمحاسبة.

اضطهادات أخرى للمرأة الأفغانية

قرار حظر الفتيات من ارتياد الجامعات هو الأخير في سلسلة اضطهاد طالبان للمرأة الأفغانية، حيث أقصيت النساء من العديد من الوظائف الحكومية، أو يتم دفع مبالغ زهيدة لهن في إطار حثهن على البقاء في المنزل، كما مُنعن من السفر من دون محرم، وأُجبرن على ارتداء الحجاب والبرقع خارج المنزل، ومنعن كذلك من الذهاب إلى المتنزهات والملاهي وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.

وكل هذه التحركات تقود جهود إدارة طالبان التي من المفترض أنها تهدف لاكتساب اعتراف دولي والتخلص من العقوبات التي تعرقل النمو الاقتصادي الأفغاني.