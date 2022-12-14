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اللاعب سفيان بوفال تلقى بطاقة صفراء بسبب هذه اللعبة

حرمان منتخب المغرب من ركلة جزاء يثير الجدل

2022-12-14 الساعة 11:37
حرمان منتخب المغرب من ركلة جزاء يثير الجدل
المواطن- فريق التحرير

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أثار الحكم المكسيكي سيزار راموس الجدل بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لـ منتخب المغرب خلال الشوط الأول من مباراة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وفي الدقيقة الـ27، شهدت المباراة حالة جدلية، بعدما قرر الحكم سيزار راموس منح الخطأ لصالح المنتخب الفرنسي وليس لمصلحة سفيان بوفال لاعب المغرب، حيث نال الأخير بطاقة صفراء.

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وأثبتت الإعادة التلفزيونية أن ثيو هيرنانديز هو من تدخل على سفيان بوفال، وبالتالي فإن اللاعب المغربي له ركلة جزاء لم تُحتسب ولم يُشر تقنية الفيديو إليها.

وتقدم المدافع ثيو هيرنانديز بالهدف الأول للمنتخب الفرنسي مستغلًّا خطأ من الحارس ياسين بونو ودفاع المنتخب المغربي بالدقيقة الخامسة.

وكشر الفريق المغربي عن أنيابه الهجومية حيث أهدر عدة فرص عبر حكيم زياش ويوسف النصيري، كما أهدر منتخب المغرب فرصة تسجيل هدف عالمي في الشباك الفرنسية، بعدما أهدر اللاعب جواد ياميق فرصة إحراز هدف من ركلة خلفية مزدوجة بعد ارتطامها بعارضة حارس منتخب فرنسا، هوجو لوريس.

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