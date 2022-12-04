حريق ضخم يلتهم سوق السيارات في سانت بطرسبرغ الروسية

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وثق مقطع فيديو، نشوب حريق ضخم في سوق السيارات في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.
وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد ألسنة اللهب في السماء، مع تضرر كبير بسوق “إريننسكي” الواقع في المدينة الروسية.
وحسب وكالة “روسيا اليوم”، اندلع الحريق في سوق “إريننسكي”، حيث تجاوزت مساحة الحريق 500 متر مربع.
ولم تكشف الوكالة الروسية عن أي معلومات عن وقوع ضحايا.