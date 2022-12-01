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السيطرة على الحريق بالتعاون مع الدفاع المدني

حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام

2022-12-01 الساعة 1:52
حريق في محول محطة لتحويل الكهرباء بالدمام
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الفرق الميدانية باشرت، اليوم الخميس، حـريقاً في محول محطة لتحويل الكهرباء في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

السيطرة على الحريق

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الحريق كان محدوداً ولم يؤثر على الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين.

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وأشارت الشركة السعودية للكهرباء، إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بالتعاون مع فرق من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

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