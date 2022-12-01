حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في مستودع بحي السلي.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني الرياض سيطر على حريق في مستودع بحي السلي، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات.