حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في مستودع بحي السلي.

مواصلة أعمال التبريد

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني الرياض سيطر على حريق في مستودع بحي السلي، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات.