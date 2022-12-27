حريق يلتهم موقعًا لتخزين الأخشاب بحي المناخ في الرياض

التهم حريق موقعًا لتخزين الأخشاب في حي المناخ بمدينة الرياض فيما باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادث على الفور.

وأفاد الدفاع المدني أنه تم السيطرة على الحريق نافيًا أن يكون تسبب في أية إصابات بشرية.