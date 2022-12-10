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حساب المواطن: إيداع دعم دفعة ديسمبر خلال ساعات

2022-12-10 الساعة 1:07
حساب المواطن: إيداع دعم دفعة ديسمبر خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين لدعم شهر ديسمبر 2022م، غداً الأحد الموافق 11 ديسمبر.

وذكر حساب خدمة المستفيدين، التابع للبرنامج عبر تويتر: “رداً على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ61 يوم الأحد بتاريخ 11 ديسمبر.

دفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

عدد التابعين المستفيدين

و بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

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