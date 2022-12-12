حساب المواطن: تجاوز حد الدخل يمنع الحصول على الدعم

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كشف برنامج حساب المواطن، معنى حالة الدفعة (لا يوجد) التي تظهر لبعض المتقدمين عند الحصول على الدعم من البرنامج.
جاء ذلك خلال رد حساب خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن بموقع “تويتر” على تساؤل أحد المستخدمين بشأن أنه استلم ثلاث دفعات أما الحالية تم إيقافها (لا يوجد) وتم رفع اعتراض ولم يتم الرد.
وقالت خدمة المستفيدين “حالة الدفعة ( لا يوجد ) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم، حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأضافت “وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”
وكان برنامج حساب المواطن، كشف في وقت سابق أنه يمكن التأكد من حالة الدفعة من خلال الخطوات التالية:
1- تسجيل دخول.
2- الدخول إلى الدفعات المالية.
3- بيان حالة الدفعة.
كما جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية حتى لا يتم وقف الدعم عن المستفيد الرئيس والتابعين على حد سواء.
ويشترط البرنامج أن يتم تحديث البيانات في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ حدوثها وفي حالة عدم التحديث يتم وقف الدعم عن الأسرة بالكامل حتى لو كان التابعون مؤهلين.