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حال تغييره بعد 10 ديسمبر

حساب المواطن: صرف دعم فبراير على الآيبان القديم

2022-12-28 الساعة 5:00
حساب المواطن: صرف دعم فبراير على الآيبان القديم
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن، أنه في حال تغيير رقم الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 ديسمبر، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير المقبل.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد له بشأن هذا الأمر على الحساب الرسمي للبرنامج بموقع “تويتر”.

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وقال حساب المواطن “في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 ديسمبر، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير، وسيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحقًا” على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا”.

وأضاف أنه سيتم إرسال رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

خطوات تغيير الحساب البنكي

وكان حساب المواطن، حدد اليوم الأربعاء، 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في البرنامج.

ونشر على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف صادرًا عنه يوضح خطوات تغيير الحساب البنكي وتتمثل في:

1- الدخول على البوابة الإلكترونية.

2ـ اذهب إلى “تفاصيل الطلب”.

3ـ ثم اضغط “حفظ” للبيانات المدخلة.

4ـ ثم بيانات الحساب البنكي لتغيير الآيبان.

إيداع دعم الدفعة الـ 61

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61، مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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