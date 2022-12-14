حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها

أكد حساب المواطن أن مكافأة الطلاب تعتبر من الدخل الذي يجب الإفصاح عنه.

الإفصاح عن الدخل

وقال البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

تفاصيل الدفعة 61

في وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر والتي بلغت نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.