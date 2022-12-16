حساب المواطن: لابد من الإفصاح عن دخل التأمينات

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي
شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن الدخل من ضمن مصادر الدخل في الموقع، وذلك في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك في الرد على استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر، اليوم الجمعة، حيث قال: في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة.
وتابع: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.
وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن أن مكافأة الطلاب تعتبر من الدخل الذي يجب الإفصاح عنه.
وقال البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.