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سيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة

حساب المواطن: لابد من الإفصاح عن دخل التأمينات

2022-12-16 الساعة 7:16
حساب المواطن: لابد من الإفصاح عن دخل التأمينات
المواطن - فريق التحرير

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شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن الدخل من ضمن مصادر الدخل في الموقع، وذلك في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك في الرد على استفسارات أحد المواطنين على موقع تويتر، اليوم الجمعة، حيث قال: في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة.

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وتابع: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

مكافأة الطلاب

وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن أن مكافأة الطلاب تعتبر من الدخل الذي يجب الإفصاح عنه.

الإفصاح عن الدخل

وقال البرنامج ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

 

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