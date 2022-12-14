حساب المواطن: لا يمكن حذف مستند جرت الموافقة عليه

تفاعل حساب المواطن مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حذف المستند السابق بعد إضافته والموافقة عليه.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين عبر الحساب الرسمي بموقع “تويتر” بأنه لا يمكن حذف المُستند السابق في حال كانت حالته “موافق عليه”، لكن يلزم حذف المستند السابق حال انتهائه؛ حتى لا يؤثر ذلك على أهلية واستحقاق المُستفيد صاحب الطلب.

ولفت إلى أنه يمكن إرفاق المستند عبر الدخول على الحساب واختيار “تفاصيل الطلب” ثم “إدارة المرفقات”، ومن ثم يمكن إرفاق مستند ساري الصلاحية باسم المُتقدم.

تفاصيل الدفعة 61

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر والتي بلغت نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.