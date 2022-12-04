حساب المواطن: مكافأة الجامعة ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها

المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا
أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة الإفصاح عن مكافأة الجامعة، نظرًا لأنها تعتبر من ضمن الدخل.
جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن على أحد الاستفسارات عبر حسابها بموقع “تويتر”.
وقالت خدمة المستفيدين لحساب المواطن “تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل”.
كما يجب الإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.
وفي ردها على استفسار آخر، أكدت أنه لا يمكن إضافة مرافق في السكن في برنامج حساب المواطن للشخص المستقل.