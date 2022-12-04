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وأكد أنه لا يمكن إضافة مرافق في السكن

حساب المواطن: مكافأة الجامعة ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها

2022-12-04 الساعة 6:46
حساب المواطن: مكافأة الجامعة ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها
المواطن - الرياض

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أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة الإفصاح عن مكافأة الجامعة، نظرًا لأنها تعتبر من ضمن الدخل.

مكافأة الجامعة

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن على أحد الاستفسارات عبر حسابها بموقع “تويتر”.

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وقالت خدمة المستفيدين لحساب المواطن “تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب” من خلال أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل”.

كما يجب الإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

إضافة مرافق

وفي ردها على استفسار آخر، أكدت أنه لا يمكن إضافة مرافق في السكن في برنامج حساب المواطن للشخص المستقل.

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