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ليتم احتسابه ضمن دخل الأسرة

حساب المواطن يؤكد ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للتابع

2022-12-19 الساعة 9:32
حساب المواطن يؤكد ضرورة الإفصاح عن السجل التجاري للتابع
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المواطن - فريق التحرير

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تفاعل حساب المواطن، اليوم الاثنين، مع استفسارات المواطنين بشأن تأثير فتح سجل تجاري للتابع على دعم البرنامج.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه لا بد من الإفصاح عن السجل التجاري للتابع حتى يتم احتسابه ضمن دخل الأسرة.

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الإفصاح عن السجل التجاري

وكان الحساب قد ذكر أن الإفصاح عنه، يتم من خلال اختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم الضغط على (حفظ).

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر، موضحا أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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